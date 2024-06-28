FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de vuelos

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, son muchos los usuarios que durante las próximas semanas cogerán diferentes vuelos para viajar a los destinos que han elegido ya sea para pasar unos merecidos días de descanso con familiares y amigos, o para conocer otros países y vivir nuevas experiencias. Ante este notable aumento del tráfico aéreo, es conveniente que los viajeros estén bien informados sobre cuáles son sus derechos si se tienen que enfrentar a un retraso o cancelación de su vuelo. En primer lugar, FACUA-Consumidores en Acción advierte de que todas las aerolíneas tienen obligación de cumplir, entre otras normas, con el Reglamento (CE) 261/2004 sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión