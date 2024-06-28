Ocio y cultura
Tus derechos desde la reserva hasta el ‘check-out’
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos vivir, y hacerlo informado y protegido nos permite disfrutar al máximo de cada momento.
Por Gabriela Camayd
España-28/06/2024
En el entorno dinámico y diverso del turismo en España, donde cada rincón ofrece una promesa de nuevas aventuras y experiencias culturales, es esencial que tú, como consumidor, cuentes con la información correcta para hacer de tu estancia una experiencia placentera.
¿Hotel, hostal, motel?
En España, hay una gran variedad de alojamientos. Es obligatorio que todos los hospedajes muestren claramente en la entrada una placa distintiva con el tipo de alojamiento turístico y su categoría. Antes de efectuar cualquier reserva, el alojamiento debe proporcionar, sin coste alguno, y al menos en español, información completa incluyendo las características del servicio y las condici
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