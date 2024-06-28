Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante mayo y junio.
España-28/06/2024
Durante los meses de mayo y junio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, empezando un año más su campaña de denuncia contra festivales y otros eventos musicales por diferentes irregularidades
Así, ha denunciado al festival Warm Up de Murcia por cobrar 1,50 euros de «gastos de gestión» para devolver a los usuarios el dinero que no gastaron de sus pulseras cashless, único método de pago permitido dentro del recinto. La promotora, además, impidió el reacceso a los asistentes
Contenido exclusivo para socios plenos