Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
España-28/06/2024
Durante los meses de mayo y junio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha reclamado una vez más a la Consejería de Educación que tome medidas con respecto a la construcción de nuevas aulas y centros educativos, para responder así a la necesidad de las familias que residen en la Comunidad. En los últimos tiempos, el gobierno regional ha ido reduciendo plazas en los centros educativos públicos y de que no ha realizado las obras neces
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