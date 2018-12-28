Abusos en nombre de la Constitución

En diciembre de 2018 hemos asistido a los fastos de la conmemoración del 40º aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución española de 1978 por el pueblo español. Los votantes aprobaron así la primera Constitución después de treinta y seis años de dictadura y gobierno autocrático, en una sociedad cuya población mayor de 16 años contaba con un 25% de analfabetismo y un 57,4% sólo contaba con estudios primarios, según un informe del Instituto Nacional de Estadística, con motivo del XXV aniversario de la Carta Magna. Confieso que yo no acudí a votar porque había leído el texto constitucional y consideré que sólo ofrec&iacu

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión