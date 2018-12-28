En España, los consumidores vulnerables siguen pasando frío

El empobrecimiento de millones de familias trabajadoras, las subidas de precios de la energía, el incremento de los abusos en el sector y los consumos ineficaces por la falta de adecuación energética de los hogares han dado como resultado que millones de personas en España tengan dificultad para calentar en invierno sus hogares y poder hacer frente al pago del recibo de la luz. Veinticinco años después de la puesta en marcha de los procesos de liberalización y privatización energética en Europa, tenemos oligopolios de empresas y precios que no han dejado de crecer. Los precios más altos, según arroja el estudio del Manual de Pobreza Energética en la UE editado en 2016, se sitúan en

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