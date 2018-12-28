Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
España-28/12/2018
En los meses de noviembre y diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido manteniendo una actividad especialmente intensa.
FACUA Madrid, junto a organizaciones de profesionales de la salud pública, ha presentado un manifiesto conjunto en contra del anteproyecto de Ley de Farmacia elaborado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que pretende atribuir a las oficinas de farmacia servicios que hasta ahora han venido ofreciendo los centros públicos de atención primaria.
La asociación también se ha dirigido a la Consejería para solicitarle que solucione el caos generado por la impla
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