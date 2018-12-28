El precio que FACUA tiene que pagar por su independencia

FACUA-Consumidores en Acción se encuentra cada vez más en el centro de algunos debates interesados, con importante repercusión en los medios de comunicación o a través de las redes sociales, que tratan de ubicarnos al servicio de los intereses de unos u otros partidos políticos, según las actuaciones que vayamos realizando en defensa de los derechos e intereses de los consumidores o la conveniencia partidaria de los que nos critican. Somos conscientes de que las críticas, ya sean intencionadas o sinceras, que recibimos de parte de diferentes sectores políticos o ideológicos o de personas individuales son el precio que tenemos que pagar por nuestra posición beligerante contra los abusos que se producen en

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión