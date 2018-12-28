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Joaquim Bosch: «El sistema no está diseñado para que lleguen los mejores a los altos tribunales»
El magistrado y portavoz territorial en Valencia de Jueces para la Democracia acaba de publicar un libro junto al periodista Ignacio Escolar sobre las reformas pendientes de la justicia.
Por Ángeles Castellano
España-28/12/2018
Magistrado y jurista miembro de la asociación Jueces y juezas para la democracia, Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es una voz habitual en los medios de comunicación españoles cuando corresponde comentar las decisiones judiciales o situación del sistema judicial, gracias a que fue portavoz de la citada asociación entre 2012 y 2016. En la actualidad ejerce de portavoz territorial de la misma en Valencia, mientras continúa con su trabajo como juez de primera instancia e instrucción en Moncada (Valencia), en cuyo partido judicial es el magistrado decano. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y miembro de la judicatura desde2002 por oposición, ha trabajado en
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