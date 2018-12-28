FACUA logró las 10 mayores multas por fraudes masivos

Las acciones de FACUA contra grandes empresas por cometer fraudes masivos han derivado en las multas más altas impuestas en toda la historia por las autoridades de protección al consumidor. Desde que se promulgaron de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en 1984 y sus posteriores versiones autonómicas, las diez sanciones más elevadas tienen su origen en denuncias presentadas por la asociación ante las administraciones competentes. Las autoridades de consumo de las comunidades autónomas tienen capacidad para imponer multas que incluyan entre una y diez veces -según la ley autonómica de la que se trate- el importe del beneficio ilícito ingresado por la empresa o del valor de los bienes o servi

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