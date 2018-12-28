Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
España-28/12/2018
A lo largo de los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido denunciando las subidas del recibo de la luz y la bombona de butano. El mes de octubre acabó con una subida interanual del 4,3% en la factura eléctrica del usuario medio. En la primera semana de diciembre, el recbio de la luz ha vuelto a subir, alcanzando de nuevo los 80 euros. La asociación ha considerado desproporcionados los incrementos continuos en el precio de la bombona de butano. Entre julio y noviembre ha aumentado un 15,4%.
Por otra parte,
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