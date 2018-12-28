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Paul Mason: «El fracaso de la izquierda es no haber sido capaz de generar un discurso positivo de futuro»
Periodista económico, escritor y asesor del Partido Laborista británico, su último libro explica por qué el capitalismo está feneciendo y propone un sistema económico alternativo.
Por Ángeles Castellano
Internacional-28/12/2018
Paul Mason (Leigh, Reino Unido, 1960) vivió su adolescencia entre las manifestaciones contra el thatcherismo que desmanteló la sociedad en la que él había crecido. Aquella primera experiencia social (y personal, su padre era minero hasta que desmantelaron la industria y tuvo que reconvertirse en camionero) formó su pensamiento y su conciencia social. Fue profesor de música hasta los 30, cuando decidió reconvertirse como reportero económico. Cubrió todas las crisis desde el atentado de las Torres Gemelas (el corralito argentino, Enron, la crisis del 2008) para grandes medios de comunicación británicos como la BBC y Chan
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