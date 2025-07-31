Ocio y cultura
Ana Crismán: «La música y la belleza tienen el poder de abrirte a áreas desconocidas en ti mismo»
Esta artista jerezana presenta su disco 'Arpaora', el primer álbum de arpa flamenca en la historia de la música y del flamenco.
Por David Ávila
España-31/07/2025
Ana Crismán (Jerez de la Frontera) es una artista única y original dentro del Universo Jondo. Con su arpa flamenca ha creado un lenguaje y unos códigos novedosos adaptados a un instrumento ancestral, consiguiendo así una nueva expresión dentro del género.
Su disco Arpaora marca un hito en la historia de la música con el nacimiento de la primera fuente y referencia del arpa flamenca. Vanguardia y tradición se funden en sus composiciones musicales, abriendo el flamenco a nuevas sonoridades.
En esta entrevista, Ana Crismán relata cómo renunció a su
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