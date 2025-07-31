Equipaje de mano gratuito: David contra Goliat

Corría el mes de agosto de 2018 y Ryanair anunciaba cambios en su política de equipaje de mano aplicables desde el 1 de noviembre. Hasta ese momento, los pasajeros podíamos embarcar con un bulto de pequeñas dimensiones y una maleta o equipaje en cabina de hasta 10 kilogramos de forma gratuita. Desde la fecha anunciada, la compañía pasó a cobrar entre ocho y diez euros por el segundo equipaje de hasta 10 kg. Los únicos pasajeros que quedaban exentos de ese cobro son los que contrataran la tarifa embarque prioritario, con un precio añadido de 6 a 8 euros y que les permitía seguir subiendo al avión los dos bultos. Daba así comienzo el cobro abusivo del equipaje de mano, hasta ese momento gratuito e incluido en el precio de la tarifa del contrato de transporte aé

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