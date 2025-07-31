¿Pagar por las bolsas de papel?

Un pequeño ejercicio de memoria permitirá recordar a la gran mayoría de las personas que lean estas líneas que la costumbre en España era que en los distintos establecimientos comerciales a los que acudíamos los consumidores, ya fueran pequeños negocios o grandes empresas, se facilitaba al usuario bolsas de plástico para poder trasladar cómodamente la compra que se hubiera realizado. Sin que se solicitase para ello un pago adicional. Puede afirmarse que la práctica habitual era que los establecimientos proporcionaban bolsas de plástico, sobre todo en los supermercados e hipermercados. Así, resultaba extraña la típica escena de las películas norteamericanas donde el personaje portaba una gran bolsa de papel de aspecto un ta

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