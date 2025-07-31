Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante junio y julio.
España-31/07/2025
Durante los meses de junio y julio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, poniendo el foco una vez más en los precios de los alimentos de los supermercados y en los abusos de las aerolíneas.
Durante estos meses, el lobby aéreo ha iniciado una ofensiva en Europa para lograr un cambio en la normativa comunitaria que les beneficie. En este sentido, FACUA espera que el parlamento europeo no se ponga del lado de estas empresas, se alinee con los intereses de los consumidores y vote en co
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