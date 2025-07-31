Mascotas y accidentes: cuando el viaje se complica para nuestros compañeros peludos

Es verano. El coche va lleno: maletas, flotadores, el GPS marcando rumbo a la playa o la montaña… y en el asiento trasero, con los ojos curiosos y el hocico pegado a la ventana, va tu mejor amigo de cuatro patas. Viajar con mascotas forma parte ya de nuestras vacaciones. Son familia, y por eso se han ganado su espacio en nuestras escapadas. Pero, ¿qué pasa si tenemos un accidente? ¿Quién se ocupa de nuestro perro si estamos heridos? ¿Y si el animal es el causante del siniestro? Es un tema delicado y, aunque no nos guste pensarlo, es importante saber cómo actuar. Lo primero, siempre: las vidas Si sufrimos un accidente de tráfico, lo e

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