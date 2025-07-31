Institucional

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.

España-31/07/2025

Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.

Francisco, Eliana y Europ Assistance

FACUA Madrid ha conseguido que la aseguradora Europ Assistance reembolse a Francisco y Eliana 936,75 euros que habían pagado por un paquete vacacional y que finalmente no pud

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