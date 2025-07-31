Institucional

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de junio y julio.

España-31/07/2025

Durante los meses de junio y julio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.

FACUA Madrid ha considerado aberrante que la Comunidad de Madrid esté planteando un cambio normativo para relajar los niveles de ruido permitidos en la ciudad para beneficiar a las empresas organizadoras de espectáculos en perjuicio del derecho al descanso de los vecinos.

FACUA Asturias, por su parte, ha vuelto a denunciar las constantes in

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