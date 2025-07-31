¿Vas a permitir que pisoteen tus derechos?

Tu nueva eléctrica se ha tirado tres meses sin enviarte los recibos y ahora te los carga todos de golpe, pero no compruebas si las cantidades son correctas porque es un lío revisar tantos números. Pagar todo ese dinero de una sola vez te provoca un agujero en la cuenta corriente, aunque no dejas de hacerlo no sea que la cosa se líe y acaben cortándote la luz. La que sí te ha seguido cobrando todo este tiempo es tu anterior comercializadora, 2 euros al mes por un seguro de averías que ni siquiera recuerdas haber contratado y no anulaste cuando le dijiste adiós. No te fuiste por gusto, sino porque prometieron mantenerte la misma tarifa durante un año, para un mes después comunicar a todos los clientes que tenían que subirla.

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