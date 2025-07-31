FACUA te asesora… sobre los abusos de bares y restaurantes

La llegada de la época veraniega y el buen tiempo hace que nos lancemos a comer, cenar o simplemente pasar un rato agradable en un bar, un restaurante o una terraza. Para que evites problemas, desde FACUA-Consumidores en Acción queremos ayudarte a conocer y detectar los abusos más frecuentes que puedas encontrarte, así como la forma de actuar ante ellos. Empezando por las cuestiones más básicas, recuerda que siempre deben indicarte en la carta los precios finales, impuestos incluidos. Nada de decir una cantidad por los platos en cuestión y que luego al final, con un asterisco y en una letra mucho más pequeña digan «IVA no incluido». Y, ojo, pueden cobrarte un precio diferente según si te sientas en mesa, en la bar

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