Institucional
El archivo histórico de la Fundación FACUA
Un espacio que contiene miles de documentos sobre la defensa de los consumidores publicados por FACUA, las administraciones públicas y diversas instituciones.
Por Paco Sánchez Legrán
España-31/07/2025
En el año 2015, a la Fundación FACUA se le encomienda la función de construir un archivo histórico, en el que se catalogue y ordene, de manera detallada, el conjunto de documentación y publicaciones que FACUA había generado desde sus inicios en 1981.
El detonante de su creación fue que la entidad Infoconsumo —antigua Escuela Europea de Consumidores, con sede en Santander—, hoy desaparecida, ofreció a FACUA en dicho año la entrega de su fondo documental, debidamente catalogado en una base de datos. En total, fueron recogidas 394 cajas que se archivaron y numeraron en las dependencias que se habilitaron para albergar el archivo histórico de la asociación.
Este fondo documental representó
Contenido exclusivo para socios plenos