Adiós a la bajada del IVA, la medida para no molestar

Comienza la cuenta atrás para el fin de la rebaja del IVA, la medida que solo aplaudieron los supermercados y alguna asociación de consumidores que ha recibido dinero de Mercadona. Una medida absolutamente descafeinada que el Gobierno ni siquiera ha querido molestarse en vigilar… para no molestar a los que mandan. Desde el 1 de octubre, en los alimentos básicos que han tenido el IVA al 0% pasará a ser del 2% y en los que estaba al 5% subirá al 7,5%. La previsión es que el 1 de enero los primeros pasen a su estado original, el IVA al 4%, y los segundos al 10%. La medida, vigente desde el 1 de enero de 2023, ha sido ineficaz e insuficiente para los consumidores. Si de por sí represe

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