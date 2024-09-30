FACUA te asesora con… las academias ‘online’

Con la finalización del verano, son muchas las personas que deciden que es hora de comenzar algún tipo de formación, ya sea para aprender algo nuevo, poner al día sus conocimientos, o diversificar sus opciones a la hora de cambiar de trabajo o encontrar un nuevo empleo. Y en esta miríada de opciones entran en juego las academias online, que ofertan una gran variedad de cursos formativos para suplir las diferentes inquietudes. Cabe recordar que estos centros lo que ofrecen es enseñanza no reglada, esto es, que permiten a los estudiantes adquirir conocimientos y competencias o prepararse para superar determinadas pruebas, pero en ningún caso otorgan títulos oficiales con validez académica. En todo caso, lo que se ad

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