Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-30/09/2024
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Armando y Carrefour
El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga ha desestimado una demanda contra Armando, socio de FACUA Málaga, por una supuesta deuda relativa a una tarjeta revolving contratada con Carrefour porque el c
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