Recuerdos de verano: la atención sanitaria en julio y agosto, una utopía

Encontrándonos ya en el mes de septiembre, al echar la vista atrás es posible afirmar que cuando en España empieza el verano comienzan a aparecer toda una serie de circunstancias que terminan convirtiéndose, lamentablemente, en costumbre. No costumbre como fuente del Derecho. No en el sentido que señala el artículo 1 del Código Civil y, antes de este, las Siete Partidas de Alfonso X el sabio (concretamente la Partida I, título II), pero sí costumbre en el sentido de que es prácticamente imposible vivir un verano en España sin que ocurran estas circunstancias. Lamentablemente, es así. Una de estas costumbres es que alguna aerolínea y/o el personal que trabaje en los aeropuertos inicie una huelga o amenace con hacerlo. Este

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