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FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante julio y agosto.
España-30/09/2024
Durante los meses de julio y agosto, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, centrada en esta ocasión en su constante vigilancia de los precios de los alimentos en los supermercados.
La asociación presentó una nueva denuncia ante la Dirección General de Consumo en la que puso de manifiesto subidas de precios paralelas en las marcas blancas de aceite de oliva de ocho grandes cadenas de supermercados en los últimos meses —Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona—, lo que apu
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