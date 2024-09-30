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Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.
España-30/09/2024
Durante los meses de julio y agosto, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido al Ayuntamiento de la capital que cumpla su compromiso de ampliar el parque público municipal y continuar con la construcción de promociones hasta alcanzar aproximadamente 15.000 nuevas viviendas protegidas.
También le ha instado a que mejore urgentemente su
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