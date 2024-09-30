Residencias de mascotas: cómo velar por nuestros peludos

En los últimos años, ha crecido la preocupación por el bienestar animal y la calidad de los servicios ofrecidos por las residencias caninas en España. Este aumento de la consciencia social ha impulsado la implementación y el reforzamiento de normativas que buscan garantizar condiciones adecuadas para los animales y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los consumidores que utilizan estos servicios. ¿Qué dice la normativa? La normativa vigente tiene como objetivo asegurar que los animales reciban un cuidado adecuado, manteniendo estándares mínimos de calidad, higiene y control de enfermedades. Según la legislación española, cualquier instalación que aloje, mantenga,

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