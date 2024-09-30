Carlos Javier González: «La televisión se ha convertido en un perverso espejo donde se refleja lo peor de nosotros»

Carlos Javier González Serrano (Madrid, 1985) es profesor de Filosofía y Psicología y orientador en Bachillerato, además de director de proyectos culturales, gestor y consultor de equipos, conferenciante, escritor y traductor. También dirige y presenta el programa A la luz del pensar (RNE) y la sección El lugar que piensas en el programa Para todos La 2 (TVE). Este madrileño lleva mucho tiempo demostrando que se puede enganchar a la población hablando sobre filosofía y psicología. Y además hacerlo con sapiencia y buen criterio. Recientemente ha publicado el libro

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