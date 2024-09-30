Stop viviendas turísticas

El crecimiento exponencial del modelo de negocio de las viviendas turísticas se ha venido producido sin que municipios y comunidades autónomas dispongan de normas eficaces de regulación y control, lo que está provocando numerosos problemas en la ordenación, el acceso a la vivienda y la convivencia entre vecinos e inquilinos-turistas. El aumento descontrolado de la vivienda de uso turístico genera graves perjuicios en las zonas en las que se desarrolla e implanta, al provocar el encarecimiento del alquiler, expulsar de los barrios a sus habitantes tradicionales y deteriorar la convivencia de los vecinos y vecinas. Además, la construcción de viviendas turísticas en los cascos históricos de los municipios está agudizando esta

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