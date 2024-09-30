¿España necesita la llegada de más migrantes?

Continuamente importantes sectores políticos, mediáticos y económicos de nuestro país, están satanizando permanentemente la llegada de migrantes a nuestros país, presentándolo como un peligro para la población española y para nuestra economía. En otro sentido totalmente contrario, algunos medios se hacen eco de estudios oficiales de diversos organismos y anuncian que en España se necesitan cientos de miles de migrantes, e incluso millones, para garantizar el funcionamiento de nuestra economía para 2050, señalan que para dicho año la población en edad de trabajar supondrá el 50% de los habitantes frente al 65% que se cifraba en 2019. La agencia EFE, en 2020, publicó una buena parte de lo

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