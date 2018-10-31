Ocio y cultura
Sandra Sabatés:»Me siento orgullosa de ser parte de un equipo que entiende el periodismo como compromiso»
Co-presentadora de 'El Intermedio', la flamante Ondas a Mejor Presentadora reclama más espacio en su programa para los refugiados y el feminismo.
Por Ángeles Castellano
España-31/10/2018
Es una de las caras más populares y representativas de La Sexta gracias a su trabajo como co-presentadora en El Intermedio. De aspecto dulce, esta periodista nacida en Granollers (Barcelona) en 1979 es una luchadora que poco a poco ha ido adquiriendo prestigio y notoriedad. Con una trayectoria que arranca en informativos y que pasa también por la sección de Deportes, espacio tradicionalmente con poco hueco para las mujeres, Sandra Sabatés acaba de lograr uno de los premios más prestigiosos de la profesión, el Ondas, a Mejor Presentadora. Además, en breve publicará Pelea como una chica, un tributo a algunas de las grandes
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