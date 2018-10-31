Las relaciones con los sectores empresariales y colegios profesionales

La posición de FACUA y de sus organizaciones territoriales siempre ha sido la de intervenir activamente en el mercado para defender los intereses de los consumidores y conseguir ser reconocida como interlocutora ante los empresarios y gobiernos en nuestra calidad de agente económico y social. Para ello, la asociación utilizó hasta 2016 la firma de convenios de concertación con diferentes actores de los mencionados sectores empresariales. Defendíamos esta posición desde el convencimiento de que a través de los convenios se podía facilitar la solución de conflictos entre consumidores y empresarios, es decir, las reclamaciones de los consumidores, a través del diálogo y de la mediación. Con ello, considerábamos que nuestras organizaciones y las organizaciones empresariales o profesi

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