Vivienda y suministros
El WC no es una papelera
El 19 de noviembre es el Día Mundial del Inodoro, aparato sanitario que se ha convertido en papelera a la que se tiran todo tipo de residuos, lo que provoca un grave problema ambiental y en las depuradoras.
Por Ricardo Gamaza
España-31/10/2018
En las dos últimas décadas, la venta de toallitas húmedas para la higiene personal se ha incrementado notablemente en los países de mayor poder adquisitivo. Su consumo llega a alcanzar los 15 kilogramos por habitante al año en España, un valor muy superior al resto de países europeos.
A pesar de lo que se anuncia en muchos de los envoltorios de este producto de higiene personal sobre sus capacidades de degradación o disolución, tan sólo una de estas toallitas puede tardar más de 500 años en degradarse en la naturaleza. Se trata además de un elemento que obstruye las conducciones de evacuación, las cañerías, provocando importantes vertidos por la rotura de estas infraest
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