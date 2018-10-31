El WC no es una papelera

En las dos últimas décadas, la venta de toallitas húmedas para la higiene personal se ha incrementado notablemente en los países de mayor poder adquisitivo. Su consumo llega a alcanzar los 15 kilogramos por habitante al año en España, un valor muy superior al resto de países europeos. A pesar de lo que se anuncia en muchos de los envoltorios de este producto de higiene personal sobre sus capacidades de degradación o disolución, tan sólo una de estas toallitas puede tardar más de 500 años en degradarse en la naturaleza. Se trata además de un elemento que obstruye las conducciones de evacuación, las cañerías, provocando importantes vertidos por la rotura de estas infraest

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