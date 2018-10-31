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Iria Marañón: «No hay hombres que no sean machistas, absolutamente todo está impregnado de machismo»
Filóloga y activista feminista, es autora del superventas 'Educar en el feminismo' y ahora publica 'Libérate de la carga mental', que incide en el trabajo extra que hacen las mujeres.
Por Ángeles Castellano
España-31/10/2018
Escritora por vocación, y activista feminista por convencimiento, sus libros y blog tienen un sentido divulgativo que ayuda a aterrizar al plano más individual lo que a veces parecen teorías impersonales, con ejercicios que terminan haciendo a lectoras y lectores darse de bruces con la realidad. Apasionada en la conversación, amable y atenta en el trato, Iria Marañón (Madrid, 1976) apuesta por un feminismo que no deje fuera a nadie y que también logre beneficios para esos hombres que se sienten encorsetados en los grandes prejuicios del sistema patriarcal. Atiende a Consumerismo por teléfono después de una jornada maratoniana de la periodista y la comprensi
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