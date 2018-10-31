Renfe se queda con tu dinero

¿Por qué no abona Renfe de forma automática a los pasajeros que sufren sus frecuentes retrasos las indemnizaciones que recoge su «compromiso voluntario de puntualidad»? Cuando las compras de los billetes se realizan con tarjeta, la empresa pública conserva los datos de los usuarios, por lo que no existe ningún motivo de carácter técnico que le impida realizar el pago sin necesidad de que tenga que producirse una reclamación. Resulta obvio que la empresa ferroviaria no abona las indemnizaciones por retrasos de manera automática a quienes compran los billetes por teléfono o internet porque así se ahorra millones de euros al año. En la compañía saben perfectamente que la inmens

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