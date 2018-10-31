Hay que frenar las casas de apuestas

Las casa de apuestas y juegos deportivos proliferan como setas en otoño por los barrios de nuestras ciudades. Los más humildes son los elegidos, mercadeando con la necesidad y la precariedad de miles de personas. Pero no solo ocupan físicamente nuestras ciudades, sino que las apuestas deportivas y el juego on line copan también los medios de comunicación y redes sociales sin control alguno. Solo en Madrid, las casas de apuestas se han incrementado en un 140% en cuatro años. Según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) el juego on line ha pasado de ganar 229 millones de euros al año en 2013 a 560 millones en 2017. Las cantidades jugadas se han disparado en cinco años:

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