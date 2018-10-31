Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
España-31/10/2018
A lo largo de los meses de agosto, septiembre y octubre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido denunciando las constantes subidas de la luz. En concreto, a comienzos de septiembre, FACUA ha manifestado que el mes anterior, agosto, finalizó con la factura más cara desde enero de 2017, la cuarta más alta de la historia, situándose en 80,73 euros el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC, según el análisis realizado por la asociación. Son casi 9 euros por encima de los 71,82 euros de agosto de 2017.
La asociación ha alertado de que el precio de la luz ha batido su
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