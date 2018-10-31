Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
España-31/10/2018
En los meses de agosto, septiembre y octubre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido manteniendo una actividad especialmente intensa.
FACUA Madrid se ha dirigido a Renfe para instarle a que reabra el acceso subterráneo que une el Hospital Ramón y Cajal con la estación más próxima de Cercanías, para así facilitar el acceso a los pacientes que utilizan este transporte.
Por su parte, el presidente de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, ha mantenido una reunión con el jefe de la Unidad de Consumo del Gobierno de
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