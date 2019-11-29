Aviones: que no te dé vértigo reclamar

Aunque mucho se ha escrito sobre los derechos que posee el consumidor cuando realiza un desplazamiento en avión, y aunque el acceso a este tipo de transporte es cada vez más generalizado entre la población, la realidad suele mostrar que la gran mayoría de los consumidores desconocen cuáles son estos derechos, en qué normas se recogen y cómo exigir que se ejecuten ante los diferentes operadores que intervienen en este mercado. En las siguientes líneas pretendemos realizar un breve resumen sobre los derechos que asisten a los pasajeros en dos de las situaciones más incómodas a las que puede enfrentarse un consumidor. A saber, la cancelación o gran retraso de un vuelo y la destrucción o pérdida del equipaje que llevaba consigo, todo ello con el propósito de que la persona que lea es

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