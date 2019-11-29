Salud y alimentación
Cumbre del Clima en Madrid: el planeta se agota
Madrid recibirá otra cumbre internacional en la que constatar que el planeta está al límite de sus posibilidades mientras los Gobiernos siguen sin entender que el tiempo ya se ha agotado para el sistema actual.
Por Ángeles Castellano
España-29/11/2019
A mediados de noviembre, el grupo de música pop británico Coldplay presentaba su último trabajo discográfico, Everyday Life. Junto a su lanzamiento mundial, la banda hacía público un comunicado en el que, por primera vez, una estrella (o si se prefiere, un grupo de estrellas) del mundo del espectáculo planteaba una preocupación práctica por la situación de emergencia que vive el planeta: decidían no salir de gira de conciertos hasta determinar cómo hacerla sin provocar un impacto negativo en la naturaleza. «Lo más difícil de lograr es el transporte con los vuelos. (…) Nos decepcionaría si no fuera libre de emisiones», dice el comunicado. «Nuestro sueño es tener un espectáculo en el que no se
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