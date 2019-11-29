Telecos y privacidad
Engollipándonos con las ‘cookies’
Los internautas somos incapaces de ir navegando por la vida sin aceptarlas, pero ninguno conocemos con certeza absoluta lo que estamos metiendo en nuestros dispositivos.
Por Jesús Acevedo
España-29/11/2019
Qué nos gustan las cookies. Los internautas somos incapaces de ir navegando por la vida sin aceptarlas. Todos sabemos de la existencia de las cookies que se nos van instalando en nuestro ordenador a medida que visitamos páginas web, pero ninguno conocemos con certeza absoluta lo que estamos metiendo en nuestros dispositivos.
El tema de las cookies ha sido muy controvertido en materia de privacidad. A nadie le importa, pero a todos nos debe importar. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en noviembre de 2019 una guía actualizada para que las empresas nos comuniquen lo que hacen con la información personal que sacan de nosotros a través de las cookies: si vivimos cerca de
Únete gratis para acceder a este contenido