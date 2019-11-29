Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de octubre y noviembre.
España-29/11/2019
En los meses de octubre y noviembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido manteniendo una actividad especialmente intensa.
FACUA Madrid ha alertado del cierre de la clínica dental StopDent, que ha dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes, y recuerda a los afectados que estén pagando los tratamientos mediante créditos suscritos a través de la clínica que tienen derecho a detener el pago y exigir a las entidades financieras la devolución de la totalidad o una parte de lo abonado, dependiendo del caso.
La asociación también ha denunciado al festival de
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