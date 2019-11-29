¿Quién frena el Black Fraude?

España-29/11/2019
Un estudio realizado hace tres años por la asociación de consumidores francesa UFC-Que Choisir puso de manifiesto que la bajada promedio de los precios del Black Friday fue inferior al 2%. En Reino Unido, la asociación de consumidores Which? analizó los precios de 83 productos incluidos en la promoción del Black Friday y detectó que sólo cuatro eran más baratos que en los seis meses anteriores.
En Francia, la diputada del partido Generación Ecológica Delphine Batho, que fue ministra de Desarrollo Sustentable en el Gobierno de François Holl
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