FACUA seguirá fortaleciendo su modelo de organización independiente y la dirección colectiva

FACUA Consumidores en Acción está realizando un amplio debate interno para reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades y seguir avanzando en el fortalecimiento de su modelo organizativo democrático, independiente y progresista. Desde el mes de mayo de 2019 hemos comenzado en FACUA un proceso de reflexión interna, con la finalidad de reforzar las fortalezas que ya hemos alcanzando y también para superar las debilidades que aun podamos tener, una vez conseguido que nuestra organización se haya extendido por todo el territorio del estado español y cuente con mas 220.000 asociados, de los que más de 70.000 lo son de pleno derecho -abonan cuotas anuales- y contemos con organizaciones y delegaciones territoriales en las diecisiete comunidades autónomas y tengamos en funcionamiento v

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