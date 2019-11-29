Salud y alimentación
Esther Vivas: «El Estado debe crear condiciones para favorecer una maternidad feminista y emancipadora»
Con su libro 'Mamá Desobediente. Una mirada feminista a la maternidad', pone en el centro del debate social la experiencia de la maternidad, que considera que tiene repercusión pública, política y colectiva.
Por Ángeles Castellano
España-29/11/2019
La periodista Esther Vivas (Sabadell, 1975) tenía su carrera orientada hacia cuestiones como la soberanía alimentaria, el consumo responsable y los movimientos sociales. Muy implicada en el movimiento antiglobalización, cuando vivió su propia experiencia de la maternidad, descubrió en primera persona cómo todo lo que implica la crianza había sido olvidado por los movimientos sociales y, en cierta forma, incluso resultaba una experiencia estigmatizada por el propio feminismo. Con su último libro, Mamá Desobediente. Una mirada feminista a la maternidad (Capitán Swing, 2019), pretendía poner la experiencia de gestar, parir, lactar y criar en el centro del debate social, haciendo tanto un
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