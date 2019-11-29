Salud y alimentación
Envuelto para regalo: el coste ambiental de la Navidad
Esta celebración se ha convertido en sinónimo de derroche energético, consumo desproporcionado y malgasto de envases y papel.
Por Ricardo Gamaza
España-29/11/2019
En Navidad casi todo está permitido en lo que al gasto sin pudor se refiere. El consumo se dispara y se pagan más caros productos que no se consumen habitualmente durante el resto del año. La fiebre anual del consumo tiene también su puesta en escena. Con la excusa de alegrar calles y comercios, los Ayuntamientos se lanzan a colocar luces navideñas en los lugares más transitados, donde además se concentra un mayor número de comercios.
Navidad es sinónimo de una implantación masiva de luminaria de forma superflua donde el servicio de estas bombillas está sobredimensionado y para lo único que sirve es para consumir energía. La borrachera lumínica ha llevado incluso al pique entre dos ciudades para ver quien il
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