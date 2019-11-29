Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de octubre y noviembre.
España-29/11/2019
A lo largo de octubre y noviembre de 2019, FACUA-Consumidores en Acción ha continuado en su tarea de representación de los afectados por el caso Magrudis que así lo han solicitado y de denuncia de las irregularidades que se cometieron por parte de las administraciones públicas.
La asociación también ha alertado de otros casos de productos contaminados con Listeria, en este caso del fabricante Wilke, que el Ministerio de Sanidad asoció a una única marca y que en realidad eran distribuidos bajo más de 25 marcas distintas. Una de las distribuidoras de estos alimentos, Makro, anunció que retiraba unas salchichas de la marca
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