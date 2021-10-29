Otro parche en el bono social

En lugar de emprender nuevas medidas que protejan a la gran mayoría de consumidores del tarifazo eléctrico, el Gobierno de coalición se ha limitado a aprobar un nuevo parche en el bono social, de manera que durante cinco meses aumentarán los descuentos que se aplicarán en las facturas de sus escasísimos beneficiarios. Algo que denota una falta de sensibilidad con los problemas económicos que atraviesan un altísimo porcentaje de familias españolas. Sólo 1,2 millones de familias tienen bono social. Una cifra ridícula teniendo en cuenta el número de personas que podrían acogerse al mismo, pero la inmensa mayoría no lo hace porque desconoce su existencia y el Ejecutivo sigue sin poner en marcha grandes campañas de publicidad institucional para darlo a conocer con cargo al sector eléc

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión